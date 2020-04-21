Молодой мигрант убил земляка в швейном цеху на улице Дегтярева

21 Апр 2020 2020-04-21T13:39:33+03:00

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Полиция задержала уроженца Узбекистана, который накануне, зарезал своего земляка. Трагедия произошла во время драки, случившейся в швейном цеху на улице Дегтярева. Причиной конфликта стала женщина.

- Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый, вечером 20 апреля, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес многочисленные удары ножом в грудь своему соотечественнику, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Известно, что погибшим оказался 25-летний мужчина. По предварительным данным, он вошел в цех и наотмашь ударил по лицу одну из швей. За женщину вступились другие работники, завязалась драка. В ней 20-летний парень схватил нож и ударил оппонента.

Мужчину пытались спасти, но раны оказались смертельными. Приехавшие медики уже ничем не могли помочь.

В отношении задержанного заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU