Лиговский канал окрасился в ядовито-зеленый цвет
Ярко-зеленый цвет, в который окрасились воды Лиговского канала, вызвали не только ассоциации с комиксом про черепашек-ниндзя, которые мутировали под воздействием химикатов, но и вопросы горожан. Почему так произошло, объяснили в Роспотребнадзоре.
- При обследовании выпуска ливневой канализации специалисты подтвердили поступление ярко зеленых стоков со стороны улицы Галстяна. Предположительно в воде находилось жидкое маркерное вещество – Уранин А (флуоресцеин натрия), используемое для выявления протечек и несанкционированных врезок в канализационные сети, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росприроднадзора.
Уранин хорошо светится в воде и специалистам легко найти место аварии. Инспекторы ведомства связались с «Водоканалом», со стоков которого вероятно и пошла зеленая вода. Сейчас ситуацию уточняют.
Однако административное дело решено не заводить, так как ничего страшного не произошло - краситель считается безвредным и часто используется в бытовой химии, шампунях, мыле является экологичным.
ИСТОЧНИК KP.RU