Лиговский канал окрасился в ядовито-зеленый цвет

21 Апр 2020 2020-04-21T14:42:17+03:00

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Ярко-зеленый цвет, в который окрасились воды Лиговского канала, вызвали не только ассоциации с комиксом про черепашек-ниндзя, которые мутировали под воздействием химикатов, но и вопросы горожан. Почему так произошло, объяснили в Роспотребнадзоре.

- При обследовании выпуска ливневой канализации специалисты подтвердили поступление ярко зеленых стоков со стороны улицы Галстяна. Предположительно в воде находилось жидкое маркерное вещество – Уранин А (флуоресцеин натрия), используемое для выявления протечек и несанкционированных врезок в канализационные сети, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росприроднадзора.

Уранин хорошо светится в воде и специалистам легко найти место аварии. Инспекторы ведомства связались с «Водоканалом», со стоков которого вероятно и пошла зеленая вода. Сейчас ситуацию уточняют.

Однако административное дело решено не заводить, так как ничего страшного не произошло - краситель считается безвредным и часто используется в бытовой химии, шампунях, мыле является экологичным.

ИСТОЧНИК KP.RU