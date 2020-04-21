2020-04-21T15:09:40+03:00
Происшествия

12-летнюю девочку три года насиловал пьяный отчим в Сертолово

Мужчина развращал девочку, когда был пьян
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Ленобласти три года насиловал свою 12-летнюю падчерицу, когда был пьянЖитель Ленобласти три года насиловал свою 12-летнюю падчерицу, когда был пьянФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту заявления о сексуальном насилии и развращении 12-летней девочки. В понедельник, 20 апреля, в заявлением обратилась 45-летняя мать пятиклассницы, жительница Сертолово, которая обвинила в преступлении своего сожителя.

- Со слов женщины, ее 45-летний сожитель на протяжении трех лет совершал в отношении ее дочери развратные действия, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правоохранители начали проверку и задержали подозреваемого. Выяснилось, что с 2018 по апреля 2020 года он постоянно домогался девочку. Все происходило в квартире, где они жили семьей. Когда мужчина был пьян, он, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении падчерицы.

Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадался. Известно, что он работает в одной из фирм сварщиком. По факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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