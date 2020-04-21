В больницу Святого Георгия передали пять тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок

21 Апр 2020 2020-04-21T15:23:48+03:00

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Больше пяти тысяч защитных комбинезонов, респираторов и масок получили в подарок врачи больницы Святого великомученика Георгия в Петербурге. Помощь врачам, нуждающимся в средствах защиты, пришла от Средне-невского судостроительного завода.

- Завод сделал колоссальное дело для больницы, которая начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, - заявил на церемонии передачи защитных средств вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Передавать необходимые и очень своевременные подарки приехал гендиректор судостроительного завода Владимир Середохо, а принимал костюмы, респираторы и маски главный врач больницы Валерий Стрижелецкий. Он отметил, что теперь врачам и медсестрам клиники индивидуальных защитных средств точно хватит на все время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU