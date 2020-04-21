Во время карантина Эрмитаж виртуально посетили более 20 миллионов человек

21 Апр 2020 2020-04-21T16:18:11+03:00

Музей активно использует возможности интернета, чтобы рассказывать о своих коллекциях по всему миру

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С момента, как Государственный Эрмитаж ушел на карантин, его онлайн-экскурсии посетили свыше 20 миллионов человек. Об этом заявил на виртуальной пресс-конференции директор музея Михаил Пиотровский.

- Наши сотрудники рассказывают о новых открытиях, а не о том, что написано в старых книжках, – отмечает он. – Я думаю, мы неплохо освоили возможности знакомить людей с нашим музеем с помощью интернет-технологий. Наши экскурсии можно посмотреть в социальных сетях и на официальном сайте.

Эрмитаж проводит трансляции в том числе на нескольких иностранных языках, чтобы гости из-за рубежа, не успевшие посетить музей, смогли «прогуляться» по его залам. Кроме того была запущена рубрика «Эрмитаж в гостях у коллег», где рассказывается о коллекциях других петербургских музеев.

- У всех нас одна задача - музеи занимаются сохранением и изучением культуры. Сейчас у нас много одинаковых проблем, и вместе их проще решать, - уверен Михаил Пиотровский. – Я считаю, что именно культура может нам выйти из кризиса, ведь она имеет терапевтический эффект и способна восстановить цивилизацию.

Расписание онлайн-экскурсий Эрмитажа можно посмотреть в официальном сообществе музея ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU