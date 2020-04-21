На пляже в Солнечном гуляющих «разгоняли» с вертолета

21 Апр 2020 2020-04-21T17:34:34+03:00

Над пляжем Ласковый в Солнечном летал радиоуправляемый вертолет МЧС. Фото: кадр с видео / vk.com/spb_today_unpublished

Изменить размер текста: A A

Будущее наступило. Кадры из Китая, где дроны убеждали местных жителей соблюдать карантин и казавшиеся фантастикой, стали реальностью в Петербурге. Точнее в Солнечном, где на пляже Ласковый летал радиоуправляемый вертолет МЧС и транслировал обращение о наказании за нарушение карантина.

- Сегодня по Курортному району Петербурга летал радиоуправляемый вертолет и просил соблюдать карантин. Рядом стоял фургон с антенной и МЧСниками, - сообщают в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, опубликовавшие видео в соцсетях.

Судя по всему, сообщение через динамик вертолета было направлено не немногочисленных горожан, приехавших подышать воздухом на берег Финского залива. Именно для них напоминали, что несоблюдение режима самоизоляции грозит административной и даже уголовной ответственностью. Впрочем, за прогулки по пляжу последняя не грозит.

Напомним, что в постановлении правительства Петербурга, содержится запрет на посещение городских парков, скверов и садов, а также лесов и лесопарковых зон.

На пляже под Петербургом гуляющих к самоизоляции призывали с вертолета.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU