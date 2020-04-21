Глава комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с подозрением на коронавирус

21 Апр 2020 2020-04-21T17:51:04+03:00

Дмитрий Лисовец попал в больницу с подозрением на коронавирус. Фото: Пресс-служба правительства СПю / Оперштаб СПб по коронавирусу

Дмитрий Лисовец сам записал видеообращение и рассказал о своем состоянии

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Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице. Чиновника госпитализировали в одну из клиник города с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом на видеообращении заявил сам глава комздрава.

- Дороге друзья, вынужден признать, что заболел. Вчера вечером у меня появились симптомы ОРВИ и я принял решение госпитализироваться в больницу, - сообщил сам чиновник.

Впрочем, от работы Дмитрий Лисовец не устранился и будет помогать коллегам удаленно. А временно исполняющим обязанности главы комздрава назначен заместитель Андрей Сарана.

Все члены комитета уже сдали тесты на корнавирус, пока результаты отрицательные, но врачи ведут за ними наблюдение. Большая часть сотрудников отправлена на удаленку. При малейшем подозрении заболевших госпитализируют.

Был ли среди контактных лиц Дмитрия Лисовца губернатор Санкт-Петербурга, пока не известно. А сам заболевший глава комздрава признал, что у него уже есть очень неприятные симптомы болезни и призвал горожан к самоизоляции.

- Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается сложной. Сейчас нам надо выиграть время, чтобы успеть подготовить новые больницы и койки в них. Берегите себя и своих близких, - подытожил Дмитрий Лисовец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/774581" frameborder="0"></iframe> Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован с ОРВИ.Видео: Пресс-служба правительства СПю / Оперштаб СПб по коронавирусу

ИСТОЧНИК KP.RU