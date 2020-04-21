В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции
Пять лет понадобилось петербургским полицейским, чтобы найти всех членов вооруженной банды, совершавшей дерзкие нападения в городе и области с 2012 года. В 2015 году часть бандитов задержали, а остальных объявили в розыск. И теперь стражам правопорядка улыбнулась удача.
- В отношении двух уроженцев г. Тихвин 1985 и 1987 годов рождения, 22 июля 2015 года заочно объявлен розыск. 21 апреля 2020 года следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России обвиняемые были задержаны в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Разыскивали двух мужчин по подозрению в разбое. 15 июля 2014 года они, в числе других членов банды, совершили нападение на трех человек на Пулковском шоссе. Тогда добычей злоумышленников стали 1,5 миллиона долларов США.
Как отмечают следователи, банду отличала жесткая дисциплина и тщательная подготовка к совершению преступлений. При обыске полиция изъяла комплекты маскировочной спецодежды, бронежилеты, 2 автомата, 7 пистолетов, 3 пистолета-пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, гранату, взрывчатку, и большое количество патронов.
ИСТОЧНИК KP.RU