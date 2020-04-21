2020-04-21T18:46:01+03:00
Происшествия

В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции

В числе деяний преступников, нападение с похищением 1,5 миллиона долларов на Пулковском шоссе
Петр КИБЕР
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В Ленобласти поймали членов банды, которых искали пять лет.В Ленобласти поймали членов банды, которых искали пять лет.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пять лет понадобилось петербургским полицейским, чтобы найти всех членов вооруженной банды, совершавшей дерзкие нападения в городе и области с 2012 года. В 2015 году часть бандитов задержали, а остальных объявили в розыск. И теперь стражам правопорядка улыбнулась удача.

- В отношении двух уроженцев г. Тихвин 1985 и 1987 годов рождения, 22 июля 2015 года заочно объявлен розыск. 21 апреля 2020 года следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России обвиняемые были задержаны в Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Разыскивали двух мужчин по подозрению в разбое. 15 июля 2014 года они, в числе других членов банды, совершили нападение на трех человек на Пулковском шоссе. Тогда добычей злоумышленников стали 1,5 миллиона долларов США.

Как отмечают следователи, банду отличала жесткая дисциплина и тщательная подготовка к совершению преступлений. При обыске полиция изъяла комплекты маскировочной спецодежды, бронежилеты, 2 автомата, 7 пистолетов, 3 пистолета-пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, гранату, взрывчатку, и большое количество патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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