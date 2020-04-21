В Петербурге завели первое дело за срыв дистанционного обучения

21 Апр 2020 2020-04-21T19:41:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге завели первое уголовное дело за срыв дистанционного образования. После жалоб родителей главе Следственного комитета Алексанлру Бастрыкину, петербургское управление СК нашло признаки преступления по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» в действиях пранкера, мешавшего детям заниматься.

- 27 марта и 6 апреля 2020 года на канале в YouTube были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающимся по онлайн-трансляции школьникам, разыгрывал их, представая в непристойной форме, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия, а также представлялся сотрудником Министерства образования России, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

По версии следователей, виноват в интернет-хулиганствах некий пользователь соцсетей, зарегистрированный во ВКонтакте под именем «Артур Амаев». Он известен тем, что снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале в YouTube.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства срыва онлайн-уроков, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU