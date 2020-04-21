2020-04-21T19:41:23+03:00
Происшествия

В Петербурге завели первое дело за срыв дистанционного обучения

На то, что процессу мешал пранкер, главе СК Александру Бастрыкину пожаловались родители учеников
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге завели дело за срыв онлайн-уроков.В Петербурге завели дело за срыв онлайн-уроков.Фото: Александра СУРИС
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге завели первое уголовное дело за срыв дистанционного образования. После жалоб родителей главе Следственного комитета Алексанлру Бастрыкину, петербургское управление СК нашло признаки преступления по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» в действиях пранкера, мешавшего детям заниматься.

- 27 марта и 6 апреля 2020 года на канале в YouTube были размещены видеозаписи, на которых блогер присоединялся к обучающимся по онлайн-трансляции школьникам, разыгрывал их, представая в непристойной форме, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия, а также представлялся сотрудником Министерства образования России, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

По версии следователей, виноват в интернет-хулиганствах некий пользователь соцсетей, зарегистрированный во ВКонтакте под именем «Артур Амаев». Он известен тем, что снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале в YouTube.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства срыва онлайн-уроков, расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клещи уже успели покусать жителей всех районов Ленобласти
Петербургского националиста Вячеслава Дацика заключили под стражу по делу за незаконное пересечение границы
Больше 750 тысяч продуктовых наборов выдали школьникам и детсадовцам Петербурга
В Петербурге завели первое дело за срыв дистанционного обучения
В девяти районах Петербурга нашли заведения, нелегально работавшие во время карантина
Не только серый: палитру для окраски домов в Петербурге расширили в 2,5 раза
В Петербурге из-за коронавируса остановят все работы на теплосетях
В Ленобласти поймали членов вооруженной банды, пять лет прятавшихся от полиции
Стали известны подробности о трех новых смертях от коронавируса в Петербурге
Свердловскую и Малоохтинскую набережные отремонтируют не раньше 2021 года
Глава комитета по здравоохранению Петербурга госпитализирован с подозрением на коронавирус
На пляже в Солнечном гуляющих «разгоняли» с вертолета
Организатора крестного хода на Пасху в Санкт-Петербурге оштрафовали на 10 тысяч рублей
Столб рыжего дыма заметили над Кировским заводом в Петербурге
Во время карантина Эрмитаж виртуально посетили более 20 миллионов человек
Первые весенние цветы высадили в Санкт-Петербурге
Крепость в Копорье, где обрушился вход, летом закроется на реставрацию
Родителям школьников окажут бесплатную психологическую помощь на время самоизоляции в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга: Мы готовы к введению электронных пропусков
В больницу Святого Георгия передали пять тысяч комбинезонов, респираторов и медицинских масок
16 человек заболели корью в Тосненской больнице Ленинградской области на 21 апреля 2020 года
12-летнюю девочку три года насиловал пьяный отчим в Сертолово