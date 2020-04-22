2020-04-22T09:10:02+03:00
Общество

Число больных пневмонией в марте 2020 года выросло в полтора раза по сравнению с 2019 годом в Санкт-Петербурге

Связан ли такой рост заболеваемости с коронавирусом, на данный момент не известно
Лилия КОЗЛОВА
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Число больных пневмонией выросло в 2020 году в Санкт-ПетербургеЧисло больных пневмонией выросло в 2020 году в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге выросло число заболевших внебольничной пневмонией. Так, по сравнению с показателями прошлого 2019 года, в 2020 году количество пациентов с этой болезнью только за март увеличилось на 1 тысячу человек. Об этом в среду, 22 апреля, рассказали в комитете здравоохранения города на Неве.

Так, в январе 2020 и 2019 годов разница по заболеваемости в Петербурге на большая – 1731 против 1576. В феврале 2020 года число заболевших даже меньше, чем годом ранее.

Мартовская картина выглядит куда серьезнее. Если в 2019 году внебольничная пневмония была зафиксирована у 1778 человек, то в 2020 году болезнь подтверждена у 2716 человек.

- Статистика за апрель будет в начале мая. То, что дается сейчас, это так называемые оперативные данные. Они не точны. Мы и сейчас считаем больных с формулировкой «поступили с признаками пневмонии». Среди причин смерти пневмония может быть основным и сопутствующим заболеванием... точные результаты появляются по результатам патологоанатомической экспертизы, - отметили в комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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