Ценные корабельные сосны вырубили в заповеднике Ленинградской области

22 Апр 2020 2020-04-22T09:59:11+03:00

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В Ленинградской области прокуратура расследует законность сплошной рубки леса в государственном природном комплексном заказнике «Куральский». Об этом стало известно в среду, 22 апреля 2020 года. Пеньки от сплошной рубки деревьев заметили местные жители вблизи поселка Усть-Луга. Деревья вырублены на территории, примерно, 0,75 гектара.

- По мнению местных жителей, вырубка могла быть произведена при пособничестве или даже в интересах местных чиновников. Участок готовится для застройки, — комментирует инцидент глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность рубки лесных насаждений, в том числе на предмет нарушения режима особо охраняемых природных территорий.

По словам правозащитников, на территориях заповедников запрещено рубить деревья сплошняком. Это преследуется законом. Так, виновному в уничтожении заповедного «кургальского» леса может грозить штраф в размере пятисот тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU