Хозяин отеля на Садовой прострелил глаз девушке-администратору
Серьезное происшествие случилось вечером 21 апреля в гостинице «Отель 55» на Садовой улице, дом 28/30, корпус 55 в Апраксином дворе. Здесь пулю в глаз из травматического пистолета получила 18-летняя девушка-администратор. Стрелял в нее сам хозяин отеля.
- В 18:41 в дежурную часть поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи о том, что человек получил огнестрельное ранение в глаз. Через 40 минут на место происшествия прибыла оперативная группа, - сообщает источник в правоохранительных органов.
Как оказалось, скорую вызывала сама пострадавшая девушка. С закрытой черепно-мозговой травмой, разрушением левого глазам и инородным телом в глазнице, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в центр имени Никифорова МЧС России.
А вскоре полицейские задержали и самого стрелка. Им оказался 36-летний уроженец Нижневартовска. При обыске у него был изъят целый арсенал оружия. В том числе пистолет «Оса», карабин СКС, карабин «Ланкастер» (внешне напоминающий автомат Калашникова), помповое ружье «Байкал», газовый пистолет и патроны к оружию.
По некоторым данным, причиной стрельбы могли стать отвергнутые чувства отельера к молодой девушке.
ИСТОЧНИК KP.RU