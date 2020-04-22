Хоронить умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут на двух кладбищах

22 Апр 2020 2020-04-22T11:55:21+03:00

Захоронения умерших от коронавируса будут проходить на двух кладбищах в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге утвердили места, где можно хоронить умерших с подтвержденным диагнозом коронавируса. Так, 22 апреля 2020 года, Смольный сообщил, что для этого выделены кладбища в Илики города Ломоносов, а также Новое Колпинское на Понтонной улице. Транспортировкой и кремацией тел будут заниматься ритуальные услуги города.

- Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронение осуществляют администрации кладбищ, - отметили в Смольном.

Также кремация умерших с коронавирусом осуществляется только в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория. Прощальные церемонии с участием людей в данном случае запрещены. Похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора.

Определенные требования к диагностике и условиям вскрытия тел умерших от новой коронавирусной инфекции или при подозрении на нее, а также к выдаче тела умершего для захоронения или кремации обусловлены тем, что на настоящем этапе коронавирус отнесен к II группе патогенности. Погребение тела умершего от особо опасных инфекционных заболеваний возможно после получения разрешения от Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU