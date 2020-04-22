2020-04-22T12:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Приемщик металла получил штраф в 15 тысяч за работу в карантин

Такое решение вынес Петродворцовый районный суд Петербурга
Петр КИБЕР
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Суд дал 15 тысяч штрафа приемщику металла, нарушившему карантин.Суд дал 15 тысяч штрафа приемщику металла, нарушившему карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Очередное дело о нарушении режима работы во время карантина рассмотрели в Санкт-Петербурге. На этот раз проштрафившимся оказался владелец пункта приема металлолома из Стрельны, не пожелавший закрывать бизнес из-за коронавируса.

- 7 апреля в 15:00 подсудимый, находясь в подвальном помещении д.7 по ул.Грибоедова в поселке Стрельна, в условиях введенных запретов и ограничений, осуществлял контактную услугу по приему металла от населения на возмездной основе, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам владелец пункта чермета на заседание в отличие от многих нарушителей пришел и свой проступок признал. Судья Петродворцового районного суда его раскаяние учел и назначил наказание по нижней планке статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства» - штраф в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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