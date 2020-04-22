Хулиганы нарисовали свастики на общежитии консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:21+03:00

На стенах здания появилась не только символика, но и экстремистские надписи

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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает хулиганов, которые изрисовали здания общежития государственной консерватории имени Римского-Корсакова. На фасаде двух домов утром во вторник, 21 апреля 2020 года, появились фашистская символика, а также экстремистские надписи и призывы.

- Об акте вандализма рассказала 58-летняя заведующая общежитием, расположенном на улице Зенитчиков. В ходе обхода, около 10:20 часов, на фасаде задний 5 и 7/3, относящихся к консерватории, она увидела рисунки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На место выехали сотрудники полиции. На стенах зданий они действительно увидели надписи оскорбительного и нецензурного содержания в адрес не славянских национальностей, призыв к убийству, а также фашистские свастики.

Эксперты изъяли следы пальцев рук пригодные для исследования, а также соскоб краски.

На данный момент центр «Э» занимается расследованием дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU