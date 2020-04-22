2020-04-22T14:36:44+03:00
Общество

#ЛенинградскийСадовод: В Ленинградской области стартовал конкурс с лучшей рассадой, выращенной в условиях самоизоляции

Выбор победителей пройдет онлайн в социальной сети 28 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти стартовал онлайн фото-конкурс на лучшую рассаду, выращенную на самоизоляцииВ Ленобласти стартовал онлайн фото-конкурс на лучшую рассаду, выращенную на самоизоляцииФото: Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области стартовал фотоконкурс, в котором лениградцам предлагается похвастаться домашним «огородом». Даже в условиях самоизоляции местные жители активно готовятся к дачному сезону, сажают рассаду, а некоторые разводят самые настоящие экзотические сады у себя на балконе. Конкурс #ЛенинградскийСадовод пройдет дистанционно в социальных сетях.

- С 20 по 27 апреля размещайте в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram фото с рассадой, выращенной в условиях самоизоляции, - призвали организаторы конкурса.

28 апреля в группе «Ленинградская область» социальной сети «ВКонтакте» пользователи выберут полуфиналистов конкурса. Участники будут оцениваться в трех номинациях: «Самый ухоженный» — для сада или огорода на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный». Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются за замечательные призы.

Важное условие для участие: опубликовать один пост хотя бы с одной фотографией своего домашнего «огорода». Количество постов не ограничено, но фотографии не должны быть размещены в соцсетях ранее. Подробности можно узнать на официальной странице «Ленинградская область».

ИСТОЧНИК KP.RU

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