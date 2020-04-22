Петербург попросил помощь оборудованием для лечения больных коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T19:00:33+03:00

Петербург ждет помощь от федцентра для пациентов с коронавирусом и врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также от федерального центра ждут маски и костюмы для врачей

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В ходе очередного совещания глав регионов с руководством России по ситуации с коронавирусом, губернатор Санкт-Петербурга попросил федеральный центр о помощи. Городу необходимо оборудование для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а также маски, респираторы и костюмы для медиков.

- Александр Беглов доложил о ситуации в Петербурге и обратился за дополнительной помощью в поставке необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который вел онлайн-совещание, попросил отправить письмо со списком необходимого и пообещал помочь.

Также глава Северной столицы поднял вопрос о перепрофилировании медцентров федерального подчинения, находящихся в Санкт-Петербурге под прием инфекционных больных. И выделении средств на это и развертывание дополнительных госпиталей в регионе.

Напомним, что сейчас в городе девять больниц и центров принимают пациентов с коронавирусом. Всего в них имеется 4013 коек. Через шесть дней число мет планируют увеличить до 5483, а лечить больных будут в 13 учреждениях. Пациентов с легкой формой начнет принимать обсерватор на базе пансионата «Заря», где сейчас содержатся люди, пребывающие на карантине без признаков ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU