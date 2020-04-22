Петербурженка рассказала, как она и ее 82-летняя мать вылечились от коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T20:08:16+03:00

Женщина работает врачом, но так и не выяснила, где подхватила опасную инфекцию

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За последние сутки в Петербурге выздоровели от коронавируса 42 человека. Среди счастливчиков были и 54-летняя женщина, работающая врачом, и ее 82-летняя мама. Они рассказали пресс-службе Комздрава о нелегких буднях борьбы с опасной инфекцией.

По словам взрослой дочери, она так и не поняла, от кого и как подцепила коронавирус. Когда у нее только появился кашель, она недооценила свое состояние и контактировала с мамой.

- Точно не могу сказать, где и как я заразилась. Вопрос открытый. Сначала у меня была небольшая температура, сухой кашель. Через два дня температура выросла до 38 градусов, нарастала слабость, была сухость во рту. Аппетит весь пропал, и вкусовые ощущения исчезли. Появилась одышка, - рассказывает женщина.

В какой-то момент лечения пациентку даже госпитализировали на 2 дня в реанимацию с пневмонией и сильной головной болью, но ей удалось пойти на поправку. Всего женщина лечилась в Боткинской больнице 22 дня. Она признается, что ее взрослой матери было даже чуть легче. У пенсионерки были те же симптомы плюс тошнота, но болезнь ею сильно не «командовала».

Сейчас семья продолжает пить витамины и наблюдаться на дому, чтобы полностью восстановиться.

- Жители Петербурга, пожалуйста, не забывайте о мерах профилактики индивидуальных, чаще мойте руки. Находитесь в самоизоляции и контактируйте с другими людьми только в крайней необходимости, - обратились дочь и мама к горожанам напоследок.

ИСТОЧНИК KP.RU