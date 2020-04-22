Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа

22 Апр 2020 2020-04-22T22:58:59+03:00

В Германии тестирование показало, что смертность от коронавируса пока меньше, чем от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса куда меньше, чем от сезонного гриппа. Летальность опасной инфекции составила намного меньше 1%. Также ученые из ФРГ установили, что коронавирусом переболели куда больше человек, нежели гласит официальная статистика. Все из-за бессимптомного течения болезни.

Однако, как рассказала в интервью kp.ru Александра Федулова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики СВФУ, коронавирус все еще опасней простого гриппа.

- Во-первых, носитель вируса COVID-19 в среднем может заразить большее количество человек, не имеющих иммунитета, чем зараженный сезонным гриппом. Во-вторых, основной способ борьбы с сезонным гриппом – вакцинация и карантин (например, в школах). Однако сейчас мы применяем только последний вариант, что, опять-таки, делает коронавирус более опасным из-за невозможности противостоять другими методами, - поясняет эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU