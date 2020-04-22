Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Вирусологи из Германии выяснили, что смертность от коронавируса куда меньше, чем от сезонного гриппа. Летальность опасной инфекции составила намного меньше 1%. Также ученые из ФРГ установили, что коронавирусом переболели куда больше человек, нежели гласит официальная статистика. Все из-за бессимптомного течения болезни.
Однако, как рассказала в интервью kp.ru Александра Федулова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики СВФУ, коронавирус все еще опасней простого гриппа.
- Во-первых, носитель вируса COVID-19 в среднем может заразить большее количество человек, не имеющих иммунитета, чем зараженный сезонным гриппом. Во-вторых, основной способ борьбы с сезонным гриппом – вакцинация и карантин (например, в школах). Однако сейчас мы применяем только последний вариант, что, опять-таки, делает коронавирус более опасным из-за невозможности противостоять другими методами, - поясняет эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU