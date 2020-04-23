2020-04-23T00:24:43+03:00
Звезды

Изразцы XVII века нашли при раскопках на Замковом острове в Выборге

Древности находятся вполне в приличном состоянии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборге нашли древние изразцы. Фото: vk.com/id432917В Выборге нашли древние изразцы. Фото: vk.com/id432917
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На древние изразцы наткнулись археологи при раскопках на Замковом острове, что в Выборге. О потрясающей находке рассказал председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей страничке во «Вконтакте». По предварительным подсчетам, изразцы датированы 17-м веком.

- Когда в Выборгский замок приезжал писатель Джордж Мартин, то он согласился с тем, что башня святого Олафа маловата для драконов, но в ее нижнем каземате можно было бы держать львов. К сожалению, тогда львов в замке не оказалось. Но теперь львы появились! Прекрасные изразцы XVII века, символ последнего шведского расцвета Выборга, были обнаружены на днях археологами ИИМК РАН во время надзора за проводимыми земляными работами на Замковом острове, - рассказал Владимир Цой.

Изразцы находятся в приличном состоянии. Фото: vk.com/id432917

Изразцы находятся в приличном состоянии. Фото: vk.com/id432917

Судя по фотографиям, археологи нашли изразцы не только со львами. Многие находки расколоты или деформированы, но все равно в приличном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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