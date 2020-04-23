«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн

23 Апр 2020 2020-04-23T10:31:36+03:00

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Власти Ленинградской области объявили, что проект «Бессмертный полк» в нынешнем году состоится в режиме онлайн. Это сделано из-за невозможности провести масштабное мероприятие вживую, так как велик риск заражения участников коронавирусом.

- День Победы был и остается главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, который они совершили ради нас, - отмечают организаторы онлайн-акции из Центра патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный» Ленинградской области.

И если в прежние годы жители региона выходили с портретами своих родных и близких на улицы городов, поселков, деревень, то сейчас фотографии с краткой биографией ветеранов публикуются на специальной странице ВКонтакте с с хэштегом #ПортретыПобеды. Именно так называется памятное мероприятие в нынешнем году.

ИСТОЧНИК KP.RU