2020-04-23T10:31:36+03:00
Общество

«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн

Провести шествие вживую не позволяет коронавирус
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти "Бессмертный полк" решили провести онлайн.В Ленобласти "Бессмертный полк" решили провести онлайн.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Власти Ленинградской области объявили, что проект «Бессмертный полк» в нынешнем году состоится в режиме онлайн. Это сделано из-за невозможности провести масштабное мероприятие вживую, так как велик риск заражения участников коронавирусом.

- День Победы был и остается главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, который они совершили ради нас, - отмечают организаторы онлайн-акции из Центра патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный» Ленинградской области.

И если в прежние годы жители региона выходили с портретами своих родных и близких на улицы городов, поселков, деревень, то сейчас фотографии с краткой биографией ветеранов публикуются на специальной странице ВКонтакте с с хэштегом #ПортретыПобеды. Именно так называется памятное мероприятие в нынешнем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассу «Кола» перекроют 24 апреля рядом с рекой Свирь в Ленинградской области
Жители Ленобласти делятся фотографиями рассады, выращенной на самоизоляции
Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области
Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение
Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом
Уволенным жителям Ленобласти дадут заработать на общественных работах
Утро пожаров: Горели жилой комплекс на Охте и стройплощадка на Уральской улице
У 40 процентов зараженных коронавирусом в Ленингардской области нет симптомов болезни
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в четверг
За работу в карантин компьютерный клуб оштрафовали на 500 рублей
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года: Петербуржцы показывают антирекорд
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
Министр строительства Карелии госпитализирован с коронавирусом
В «День земли» на Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов
Более 8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Грузовик со взрывающимися колесами поймали в Ленобласти
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 3 человека
В Кингисеппе годовалый ребенок погиб, подавившись орехами
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года: Еще 39 человек заболели
«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн