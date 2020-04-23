Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение

23 Апр 2020 2020-04-23T13:07:38+03:00

В Петербурге на дистанционку перешла каждая третья автошкола в городе Фото: Олег УКЛАДОВ

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Как показывает самоизоляция, инициированная пандемией коронавируса, перенести из «реала» в онлайн можно практически все. Это на своем примере доказали российские автошколы: на новые рельсы свою работы перестроили уже 58 процентов автошкол городов-миллионников страны, а это 544 организации.

Конечно, о вождении по «Скайпу» или тренировках с помощью компьютерных игр речь пока не идет. Но никто не мешает перебирать онлайн виртуальный двигатель.

– Это видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний, – объясняют специалисты сервиса «2ГИС», проведшие исследование. – Практические занятия на автодромах и учебные поездки с инструктором по городу автошколы отложили. Они возобновятся после снятия режима самоизоляции.

В Петербурге на дистанционку перешла не просто каждая вторая, а уже каждая третья автошкола в городе: онлайн-обучение наладили 64 процента организаций. С этим показателям город на Неве оказался в тройке лидеров.

Автошколы, лучше всего почувствовавшие непростого дух времени, работают в Екатеринбурге (72 процентов онлайн-автошкол), на втором месте, чуть-чуть опережая Петербург, в рейтинге стоит Уфа (65 процентов). А вот москвичи «рулить» в онлайне пока готовы на 55 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU