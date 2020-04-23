2020-04-23T13:07:38+03:00
Общество

Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение

В Интернет на время самоизоляции ушли 64 процента автошкол региона
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
В Петербурге на дистанционку перешла каждая третья автошкола в городеВ Петербурге на дистанционку перешла каждая третья автошкола в городеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Как показывает самоизоляция, инициированная пандемией коронавируса, перенести из «реала» в онлайн можно практически все. Это на своем примере доказали российские автошколы: на новые рельсы свою работы перестроили уже 58 процентов автошкол городов-миллионников страны, а это 544 организации.

Конечно, о вождении по «Скайпу» или тренировках с помощью компьютерных игр речь пока не идет. Но никто не мешает перебирать онлайн виртуальный двигатель.

– Это видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний, – объясняют специалисты сервиса «2ГИС», проведшие исследование. – Практические занятия на автодромах и учебные поездки с инструктором по городу автошколы отложили. Они возобновятся после снятия режима самоизоляции.

В Петербурге на дистанционку перешла не просто каждая вторая, а уже каждая третья автошкола в городе: онлайн-обучение наладили 64 процента организаций. С этим показателям город на Неве оказался в тройке лидеров.

Автошколы, лучше всего почувствовавшие непростого дух времени, работают в Екатеринбурге (72 процентов онлайн-автошкол), на втором месте, чуть-чуть опережая Петербург, в рейтинге стоит Уфа (65 процентов). А вот москвичи «рулить» в онлайне пока готовы на 55 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трассу «Кола» перекроют 24 апреля рядом с рекой Свирь в Ленинградской области
Жители Ленобласти делятся фотографиями рассады, выращенной на самоизоляции
Более 1,7 тысяч постановлений об изоляции вынес Роспотребнадзор Ленинградской области
Автошколы Петербурга перешли на онлайн-обучение
Елизавета Туктамышева поможет собрать средства для борьбы с коронавирусом
Уволенным жителям Ленобласти дадут заработать на общественных работах
Утро пожаров: Горели жилой комплекс на Охте и стройплощадка на Уральской улице
У 40 процентов зараженных коронавирусом в Ленингардской области нет симптомов болезни
КАД встал в рекордно длинную пробку в Санкт-Петербурге утром в четверг
За работу в карантин компьютерный клуб оштрафовали на 500 рублей
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 23 апреля 2020 года: Петербуржцы показывают антирекорд
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
Министр строительства Карелии госпитализирован с коронавирусом
В «День земли» на Сестрорецкое болото выпустили пять ушастых сов
Более 8 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Грузовик со взрывающимися колесами поймали в Ленобласти
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года составило 3 человека
В Кингисеппе годовалый ребенок погиб, подавившись орехами
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленингардской области на 23 апреля 2020 года: Еще 39 человек заболели
«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в режиме онлайн