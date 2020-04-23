2020-04-23T14:11:16+03:00
Общество

466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области

В настоящий момент 21 пациент находится на искусственном вентилировании легких в региональных медучреждениях
Лилия КОЗЛОВА
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Более 460 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской областиБолее 460 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской областиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В больницы Ленинградской области до июня 2020 года включительно будет закуплено 466 аппаратов искусственного вентилирования легких. Как сообщили в четверг, 23 апреля, в администрации региона, поставками аппаратов в перепрофилированные больницы займется комитет по здравоохранению.

- Эти аппараты закупаются в дополнение к тем, что имеются, —добавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Если удастся сдерживать «тяжелых» на определенном уровне, то мы будем чувствовать себя спокойно. Сейчас у нас 10-кратный запас аппаратов.

Контракты на покупку 266 аппаратов уже заключены, на стадии подписания находятся контракты на закупку еще 200 аппаратов ИВЛ. Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.

В настоящий момент к аппаратам ИВЛ в Ленинградской области подключен 21 пациент, из них у девяти диагностирован коронавирус COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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466 аппаратов ИВЛ закупят в больницы Ленинградской области