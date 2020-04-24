2020-04-24T13:54:29+03:00
Общество

Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов

Еще 370 тысяч получили родители детсадовцев
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге раздали почти миллион продуктовых наборов.В Петербурге раздали почти миллион продуктовых наборов.Фото: Петр КИБЕР
Изменить размер текста:

Оперативный штаб Петербурга привел новые данные по ситуации с коронавирусом. Так, в частности, были приведены цифры по количеству продуктовых наборов для школьников и детсадовцев, которые выдают их родителям. Оказалось, что их выдали уже под миллион.

- В школах и учреждениях среднего профессионального образования (училищах, колледжах и пр.) выдано 531 тысяча 611 штук из 550 тысяч запланированных, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, что сухие пайки, в состав которых входят крупы, макароны, консервы, печенье, шоколад, чай и молоко, выдаются всем ученикам с 1 по 4 классы, а также старшеклассникам из льготных категорий.

Также продуктовые наборы выдают и в 1128 дошкольных учреждениях города на Неве. По состоянию на 24 апреля родителям детсадовцев передали 370 879 сухпайков из 540 тысяч запланированных.

Еще 4169 наборов из запланированных 4445 передали мамам и папам детей, которые ходят в круглосуточные садики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудника МЧС подозревают в мошенничестве в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер физик-ядерщик, академик Дмитрий Варшалович
Комздрав Петербурга дал подробности по трем умершим от коронавируса пациентам
Коронавирус заподозрили у одинокой жительницы из социального дома Приморского района
Организаторы сообщили, что VK Fest пройдет онлайн и объявили даты фестиваля в 2021 году
Рухнувшее в ДТП историческое ограждение набережной Мойки не смогут восстановить
Шалость не удалась: За фейк о ранении в бою в Мурино житель Петербурга получил штраф в 15 тысяч рублей
В 18 садоводствах Ленобласти досрочно открылись амбулатории
Подозреваемый в поджоге здания администрации в Песочном задержан
В Ленобласти жестоко убили пенсионерку и ее сына
Состоялся «виртуальный запуск» фонтанов в Санкт-Петербурге сезона 2020 года
Опрос: почти половина жителей Северо-Запада не работает из-за карантина, у части срезали зарплаты
Самый холодный день апреля в Санкт-Петербурге за последние 15 лет ожидается в пятницу
Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года: Горожане побили антирекорд
В Петербург прилетела тысяча племенных утят
На Дворцовом мосту провели весеннюю генеральную уборку
Полиции разрешили штрафовать петербуржцев за нарушение карантина
Из-за коронавируса Петербург беднеет быстрее других регионов России
Экстремистов, изрисовавших свастиками Санкт-Петербург и Ленинградскую область, задержала полиция
В реку Новую опять сбросили едкие стоки
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года составило 43 человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 24 апреля 2020 года достигло 20 человек
Продление режима самоизоляции в Карелии: Ограничения вводятся до 30 апреля 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 24 апреля 2020 года: заболели еще 39 человек
Весенняя миграция лосей началась в Ленинградской области
Медведь и лосиха с лосенком попали в фотоловушку в Ленобласти
Стало известно, куда летели вертолеты, которые заметили в небе над Санкт-Петербургом