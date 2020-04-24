Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов

24 Апр 2020 2020-04-24T13:54:29+03:00

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Оперативный штаб Петербурга привел новые данные по ситуации с коронавирусом. Так, в частности, были приведены цифры по количеству продуктовых наборов для школьников и детсадовцев, которые выдают их родителям. Оказалось, что их выдали уже под миллион.

- В школах и учреждениях среднего профессионального образования (училищах, колледжах и пр.) выдано 531 тысяча 611 штук из 550 тысяч запланированных, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, что сухие пайки, в состав которых входят крупы, макароны, консервы, печенье, шоколад, чай и молоко, выдаются всем ученикам с 1 по 4 классы, а также старшеклассникам из льготных категорий.

Также продуктовые наборы выдают и в 1128 дошкольных учреждениях города на Неве. По состоянию на 24 апреля родителям детсадовцев передали 370 879 сухпайков из 540 тысяч запланированных.

Еще 4169 наборов из запланированных 4445 передали мамам и папам детей, которые ходят в круглосуточные садики.

ИСТОЧНИК KP.RU