Петербургским школьникам раздали полмиллиона продуктовых наборов
Оперативный штаб Петербурга привел новые данные по ситуации с коронавирусом. Так, в частности, были приведены цифры по количеству продуктовых наборов для школьников и детсадовцев, которые выдают их родителям. Оказалось, что их выдали уже под миллион.
- В школах и учреждениях среднего профессионального образования (училищах, колледжах и пр.) выдано 531 тысяча 611 штук из 550 тысяч запланированных, - сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Напомним, что сухие пайки, в состав которых входят крупы, макароны, консервы, печенье, шоколад, чай и молоко, выдаются всем ученикам с 1 по 4 классы, а также старшеклассникам из льготных категорий.
Также продуктовые наборы выдают и в 1128 дошкольных учреждениях города на Неве. По состоянию на 24 апреля родителям детсадовцев передали 370 879 сухпайков из 540 тысяч запланированных.
Еще 4169 наборов из запланированных 4445 передали мамам и папам детей, которые ходят в круглосуточные садики.
ИСТОЧНИК KP.RU