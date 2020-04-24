2020-04-24T17:08:54+03:00
Общество

Главой Комитета имущественных отношений Петербурга стал Леонид Кулаков

Его предшественник Валерий Калугин назначен на должность заместителя руководителя Администрации губернатора
Петр КИБЕР
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Леонид Кулаков стал новым главой КИО. Фото: gov.spb.ruЛеонид Кулаков стал новым главой КИО. Фото: gov.spb.ru
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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга получил нового руководителя. Председателем ведомства назначен Леонид Кулаков, прежде работавший первым заместителем руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- С 27 апреля 2020 года на должность председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Леонид Кулаков, - сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Надо сказать, что в Смольный Леонид Кулаков пришел два года назад. Еще до работы в администрации губернатора, он, с февраля 2018 года по январь 2020 года был председателем Комитета по строительству.

Интересно и то, что его предшественник на посту главы КИО Валерий Калугин фактически уходит на место Кулакова в администрацию губернатора. Туда он также выйдет с 27 апреля, а сегодня сдает дела на старом месте.

Причин такой кадровой рокировки в Смольном не раскрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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