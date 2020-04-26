Сладкая парочка: В Петербурге двое неизвестных ворвались в магазин, украли шоколад и скрылись на машине
Необычное преступление в Санкт-Петербурге произошло накануне в магазине на улице Егорова. Двое неизвестных ворвались в магазин и устроили ограбление. Правда, вместо денег преступники унесли... шоколад!
- Поступило сообщение от 32-летней женщины-директора сетевого магазина о том, что двое неизвестных совершили открытое хищение 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб устанавливается. Злоумышленники скрылись на автомобиле Фольксваген Джетта.
Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Если дело будет возбуждено, то сладкую парочку будет искать полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU