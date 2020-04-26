Сладкая парочка: В Петербурге двое неизвестных ворвались в магазин, украли шоколад и скрылись на машине

26 Апр 2020 2020-04-26T10:47:17+03:00

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Необычное преступление в Санкт-Петербурге произошло накануне в магазине на улице Егорова. Двое неизвестных ворвались в магазин и устроили ограбление. Правда, вместо денег преступники унесли... шоколад!

- Поступило сообщение от 32-летней женщины-директора сетевого магазина о том, что двое неизвестных совершили открытое хищение 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб устанавливается. Злоумышленники скрылись на автомобиле Фольксваген Джетта.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Если дело будет возбуждено, то сладкую парочку будет искать полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU