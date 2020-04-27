2020-04-27T12:31:38+03:00
Общество

КАД перекроют на неделю до 2 мая в Санкт-Петербурге

С 27 апреля будет закрыта одна полоса движения по внешнему кольцу трассы рядом с Приморским шоссе
Лилия КОЗЛОВА
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КАД перекроют на неделю у развязки с Приморским шоссе в Санкт-ПетербургеКАД перекроют на неделю у развязки с Приморским шоссе в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге на неделю закроют движение на участке по Кольцевой автодороге. Так, с 27 апреля по 2 мая 2020 года на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе будет перекрыта одна полоса движения. Автомобилистам следует брать это в расчет при планировании своего маршрута.

- В период с 27 апреля по 2 мая 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения, по свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

За время перекрытия трассы, на этом участке будут проводиться работы по устранения колейности на дороге. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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