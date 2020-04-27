Самый холодный день апреля 2020 года в Санкт-Петербурге ожидается в понедельник

27 Апр 2020 2020-04-27T13:44:14+03:00

27 апреля 2020 года в Петербурге ожидается самый холодный день за последние 15 лет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

27 апреля впервые будет холоднее, чем 15 лет назад

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Погода в Санкт-Петербурге ставит анти-рекорды. По прогноза синоптиков понедельник, 27 апреля 2020 года, в городе будет самым холодным за последние 15 лет. Обычно в это время в Северной столице уже значительно теплее.

- Впервые за 15 лет 27 апреля будет таким холодным. Ожидается, что термометр покажет плюс 5 градусов по Цельсия, что на 7 градусов ниже климатической нормы, - отмечает сервис «Яндекс».

По прогнозам городского гидрометцентра, днем температура поднимется до 6-8 градусов, что тоже нельзя назвать апрельской жарой. Также в городе и Ленинградской области прошли снег и град. Благодарить за эти капризы природы стоит циклон. По утверждению ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург находится под влиянием юго-западной периферии погодного фронта.

Такая прохлада сохранится в Петербурге ближайшие дни, но в конце недели потеплеет до плюс 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU