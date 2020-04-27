Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета стал Заслуженным врачом России

27 Апр 2020 2020-04-27T15:00:49+03:00

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В Санкт-Петербурге ректор государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов получил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Как стало известно в понедельник, 27 апреля 2020 года, государственная награда медику назначена указом президента.

- Дмитрий Олегович впервые в мире провел исследования особенностей сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза у новорожденных с тяжелой перинатальной патологией в зависимости от условий внутриутробного развития, определил новый подход к оценке физиологической нормы показателей всех систем, возможность диагностики уровня и тяжести поражения регуляторных механизмов, оценки эффективности лечения и прогноза нервно-психического развития ребенка, - рассказали в университете.

В настоящее время научные исследования Дмитрия Иванова сосредоточены на изучении сплошного отдаленного катамнеза детей до 20 лет, перенесших экстремальное состояние в перинатальный период, также он непосредственно участвует в разработке и внедрении в клиническую практику федеральных протоколов и стандартов оказания помощи новорожденным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU