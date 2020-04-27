2020-04-27T15:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Бессимптомными носителями коронавируса могут быть половина жителей Санкт-Петербурга

Большинство зараженных не имеют никакой клинической картины
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
До половины петербуржцев могут быть бессимптомными носителями коронавирусаДо половины петербуржцев могут быть бессимптомными носителями коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Около половины жителей Санкт-Петербурга могут быть заражены коронавирусом. Как пояснил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Северной столице, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, подавляющее большинство заболевших переносил вирус без симптомов.

- Тех, кто болеет, но не имеет никакой клинической картины, у нас очень много, - констатировал эксперт. - По тем данным, которые мы имеем, в подавляющем большинстве случаев такие люди заболевание переносят легко, никаких негативных последствий оно не оставляет и порой даже не требует проведения лекарственной терапии.

Врачи отмечают, что из-за этой особенности вируса, единственный способ защитить себя и окружающих – это карантинные меры. Так люди, даже потенциально зараженные, не смогут передавать друг другу инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор назвал, где именно в Ленобласти нашли новых заболевших коронавирусом
В Петербурге появился сквер имени актера Павла Луспекаева
Связанный труп с перерезанным горлом нашли в садоводстве в Ленинградской области
Людей попросили не трогать одиноких лосят в Ленинградской области
Светлана Агапитова подала документы в Общественную палату Санкт-Петербурга
Бессимптомными носителями коронавируса могут быть половина жителей Санкт-Петербурга
Через Пулково в Канаду пытались отправить армейский бронешлем
Двухлетний малыш попал в костер, разведенный его отцом на даче в Ленинградской области
Школьникам Ленобласти придется вернуть компьютеры и планшеты, полученные на время удаленного обучения
Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета стал Заслуженным врачом России
За время карантина психологи помогли «потушить» 144 семейных конфликта
Военные показали, как обрабатывают магазины, аптеки и остановки в Ленинградской области
Двое молодых петербуржцев до смерти избили пенсионера
Суд закрыл баню в Ольгино за работу на карантине
Самый холодный день апреля 2020 года в Санкт-Петербурге ожидается в понедельник
Санкт-Петербург накрыло неожиданным апрельским снегом
Петербуржец спас горящего мужчину, спавшего за мусорным контейнером
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко обвалился поле прыжка вверх
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года составило 29 человек
#ЛенинградскийСадовод: 28 апреля назовут победителей конкурса на лучшую рассаду в условиях самоизоляции