Бессимптомными носителями коронавируса могут быть половина жителей Санкт-Петербурга

27 Апр 2020 2020-04-27T15:58:10+03:00

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Около половины жителей Санкт-Петербурга могут быть заражены коронавирусом. Как пояснил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Северной столице, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, подавляющее большинство заболевших переносил вирус без симптомов.

- Тех, кто болеет, но не имеет никакой клинической картины, у нас очень много, - констатировал эксперт. - По тем данным, которые мы имеем, в подавляющем большинстве случаев такие люди заболевание переносят легко, никаких негативных последствий оно не оставляет и порой даже не требует проведения лекарственной терапии.

Врачи отмечают, что из-за этой особенности вируса, единственный способ защитить себя и окружающих – это карантинные меры. Так люди, даже потенциально зараженные, не смогут передавать друг другу инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU