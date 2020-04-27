В Петербурге появился сквер имени актера Павла Луспекаева

27 Апр 2020 2020-04-27T17:02:47+03:00

На Торжковской улице появился сквер в честь Павла Луспекаева. Фото: кадр из фильма

В честь легендарного таможенника из «Белого солнца пустыни» назвали территорию на Торжковской улице

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Правительство Петербурга утвердило решение городской Топонимической комиссии и присвоило названия девяти скверам. В из числе оказалась безымянная ранее зеленая зона на Торжковской улице, которая стала Луспекаевским сквером – в честь актера Павла Луспекаева, сыгравшего таможенника в фильме «Белое солнце пустыни». В доме 32 он когда-то жил.

- С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям, присвоить безымянному скверу на улице Торжковской между домами 26 и 32 название Луспекаевский, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Одновременно с этим в Северной столице появились:

- Гаврский сквер - на Гаврской улице;

- Данилевский сквер – на Малой Объездной, восточнее дома 22 по Институтскому проспекту;

- Енотаевский сквер – между проспектом Энгельса, Елецкой улицей, Костромским проспектом и Енотаевской улицей;

- Лермонтовский сквер – на Лермонтовском проспекте у дома 54;

- Мельцеровский сквер - между домом 25 по Большому Сампсониевскому и домом 20, корп.15 по Лесному проспектам;

- Молчаливый сквер - на Малоохтинском проспекте между домами 38 и 44 (в честь Молчаливой улицы, когда-то проходившей здесь);

- Сквер Смолячкова – На Большом Сампсониевском проспекте, от улицы Смолячкова до Ловизского переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU