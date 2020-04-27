Поликлинику городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге переоборудуют под инфекционный стационар

27 Апр 2020 2020-04-27T18:36:59+03:00

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Четыре этажа отделения поликлиники № 42, которая относится к городской больнице № 20 Санкт-Петербурга переоборудуют в инфекционный стационар на 230 коек. Произойдет это в ближайшие две-три недели. В кабинетах врачей появятся палаты на 1-2 места.

- Это, можно сказать, наша помощь городу, в стационарах не хватает коек, – рассказала газете «Петербургский дневник» заместитель главного врача больницы Елена Лазарева. – Сейчас поликлиника обслуживает более 45 тысяч человек, но плановая помощь приостановлена, а количество больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями растет.

Сейчас под наблюдением у медиков поликлиники находятся несколько сотен пациентов. Один из них – 48-летний мужчина – недавно скончался. При жизни у него был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Сейчас под наблюдением находятся его родственники.

Также на этажах оборудуют боксы. Бассейн на первом этаже рабочие зашивают досками чтобы разместить отделение реанимации на 18 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU