2020-04-27T23:37:04+03:00
Дом. Семья

Пару красивых лебедей и трудолюбивого дятла заметили в парке Монрепо

Пока в музее-заповеднике нет посетителей, этим пользуются птицы [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В парке Монрепо запечатлели лебедей и дятла на камеру. Фото: vk.com/monrepovyborgВ парке Монрепо запечатлели лебедей и дятла на камеру. Фото: vk.com/monrepovyborg
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В парке Монрепо поделились фотографиями трудолюбивого дятла и парочки грациозных лебедей. Похоже, разнообразные птицы активно захаживает в музей-заповедник, пока в него не пускают посетителей из-за ограничительных мер по коронавирусу на время режима самоизоляции.

Лебедей заметили, естественно, в своей стихии – воде в бухте Защитной. Пара особо не отдалялась друг от друга и спокойно купалась, позируя перед объективом фотоаппарата недалеко от берега парка.

Пара лебедей спокойно купалась недалеко от берега музея-заповедника. Фото: vk.com/monrepovyborg

Пара лебедей спокойно купалась недалеко от берега музея-заповедника. Фото: vk.com/monrepovyborg

А вот встретить дятла оказалось проще простого. И даже не по характерным стукам по дереву!

- Иногда в парке Монрепо можно встретить места, где во множестве разбросаны сосновые или еловые шишки. Это значит, что где-то наверху есть «кузница» пестрого дятла. Птицы используют ее для «фиксирования» шишек. Вставив плод хвойного дерева в «кузницу» дятел обрабатывает его, доставая семена, - рассказывают сотрудники парка Монрепо в официальной группе во «Вконтакте».

Дятел был занят добычей пропитания и слегка намусорил шишками. Фото: vk.com/monrepovyborg

Дятел был занят добычей пропитания и слегка намусорил шишками. Фото: vk.com/monrepovyborg

ИСТОЧНИК KP.RU

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