2020-04-28T11:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая смерть от коронавируса в Ленинградской области 28 апреля 2020 года: Умерла медсестра Гатчинской больницы

Мы собрали все последние новости о смерти от коронавируса в Ленинградской области 28 апреля 2020 года [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Дрозденко рассказал о первой смерти от коронавирусной инфекции в Ленинградской областиДрозденко рассказал о первой смерти от коронавирусной инфекции в Ленинградской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области официально подтвердилась первая смерть от коронавируса 28 апреля 2020 года. Об этом прискорбном событии рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Instagram.

- У нас первая официально подверженная смерть от коронавирусной инфекции. Так трагически сложилось, что это работник сферы здравоохранения, медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова. Я выражаю соболезнования родным и близким. Мы окажем им поддержку. Скорбим, помним, - дрожащим голосом сообщил Дрозденко.

Данные о смерти 50-летней женщины были обнародованы еще днем 26 апреля. Однако ранее сообщалось, что прижизненно тест на коронавирус у медсестры был отрицательный. К сожалению, позже комиссия все же подтвердила, что смерть наступила именно от новой инфекции.

Напомним, что всего с начала пандемии в Ленинградской области уже 781 случаев заражения COVID-19, 105 человек вылечились.

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Александр Дрозденко рассказал о первой смерти от коронавируса в Ленинградской области
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ИСТОЧНИК KP.RU

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