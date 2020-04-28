2020-04-28T11:39:53+03:00
Политика

Саперы ЗВО уничтожили немецкий снаряд времен войны

А всего на полигон отвезли три найденных боеприпаса, которые там и взорвали
Петр КИБЕР
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Саперы уничтожили немецкий снаряд времен войны. Фото: пресс-служба ЗВО.Саперы уничтожили немецкий снаряд времен войны. Фото: пресс-служба ЗВО.
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Саперы Западного военного округа Минобороны России уничтожили на полигоне очередные «подарки», оставшиеся в земле со времен Великой Отечественной войны. Так, сразу три боеприпаса были найдены в садоводстве «Грибное», а также в поселке Отрадное. На всякий случай военные обследовали и окружающую местность, но ничего опасного не нашли.

- Военнослужащие вывезли немецкий артиллерийский снаряд, мину и ручную гранату в состоянии сильной коррозии. Один из снарядов был найден вблизи железнодорожных путей, -сообщает пресс-служба ЗВО.

Все боеприпасы были аккуратно вывезены в Кировский район на спецполигон, где опасные находки уничтожили путем взрыва.

Стоит сказать, что в земле Петербурга и Ленинградской области лежит еще много примет войны. Часть снарядов и бомб, выпущенных из орудий с обеих сторон, не разорвались и до сих пор сохраняют опасность. В особенности из-за сильной коррозии, возникшей за 75 лет.

При нахождении подозрительных предметов, нужно из не трогать, а сразу вызывать экстренные службы по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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