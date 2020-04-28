«Моржи» устроили заплыв по Неве в центре Санкт-Петербурга

28 Апр 2020 2020-04-28T16:46:36+03:00

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Городские «моржи» устроили заплыв по Неве в самом центре Санкт-Петербурга. Во вторник, 28 апреля 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором двое любителей холодной воды плывут вдоль Петровской набережной. Правда, долго плескаться им не позволила водная полиция города.

- В Неве у Петровской набережной поселились моржи. Водной полиции пришлось выгнать пловцов из воды, - сопровождала видео подпись.

Участники обсуждения удивились, почему полиция прогнала пловцов. Некоторые пошутили, что «моржи» находились в Неве без масок и могли заразить коронавирусом рыб. Другие наоборот отметили, что река очень грязная и неизвестно, что в ней можно подцепить.

- Тренируемся на Неве каждое утро круглый год больше 10-50 лет, кто сколько, - рассказал один из местных «моржей» в комментариях. – Бегаем, закаляемся, разминаемся, развиваемся, наполняемся силой природного здоровья, чтобы дожить до глубокой старости.

"Моржи" устроили заплыв в Неве в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU