Запрет на посещение лесов в Санкт-Петербурге продлили до конца мая 2020 года
В Санкт-Петербурге продлили противопожарный режим до конца мая 2020 года. Так, во вторник, 28 апреля, губернатор Северной столицы подписал постановление о продлении действия особого режима по 31 мая.
- В этот период запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах, - пояснили в Смольном.
Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров.
Кроме того, запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU