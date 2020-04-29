Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети

29 Апр 2020 2020-04-29T12:37:35+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга во вторник, 28 апреля 2020 года, вышла на «инкогнито», который развращал 8-летнюю девочку с помощью социальных сетей. Ранее 35-летняя мать школьницы обратилась к правоохранителям, обнаружив, что некто шлет ее дочери фотографии с обнаженным половым членом.

- Некто с аккаунта «Шамиль Шибаев» вел переписку на сексуальные темы циничного характера с ее дочерью 2011 года рождения, отправлял фотоизображение обнаженного мужского полового органа, склонял к встрече для совершения действий сексуального характера, а также к изготовлению и предоставлению ему фотоизображений девочки в обнаженном виде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства на улице Композиторов был задержан 18-летний студент 2-го курса одного из университетов, который учится по специальности «специалист по защите информации». Во время обыска полиция изъяла у него шесть мобильных телефонов, два планшета, два ноутбука и компьютер.

На данный момент парень находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU