2020-04-29T12:37:35+03:00
Происшествия

Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети

18-летний парень отсылал школьнице фотографии половых органов и просил о встрече
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге задержан студент, развращавший 8-летнюю девочку в социальной сетиВ Петербурге задержан студент, развращавший 8-летнюю девочку в социальной сетиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Санкт-Петербурга во вторник, 28 апреля 2020 года, вышла на «инкогнито», который развращал 8-летнюю девочку с помощью социальных сетей. Ранее 35-летняя мать школьницы обратилась к правоохранителям, обнаружив, что некто шлет ее дочери фотографии с обнаженным половым членом.

- Некто с аккаунта «Шамиль Шибаев» вел переписку на сексуальные темы циничного характера с ее дочерью 2011 года рождения, отправлял фотоизображение обнаженного мужского полового органа, склонял к встрече для совершения действий сексуального характера, а также к изготовлению и предоставлению ему фотоизображений девочки в обнаженном виде, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства на улице Композиторов был задержан 18-летний студент 2-го курса одного из университетов, который учится по специальности «специалист по защите информации». Во время обыска полиция изъяла у него шесть мобильных телефонов, два планшета, два ноутбука и компьютер.

На данный момент парень находится под стражей, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек выжил в страшном пожаре в Выборге, где погибла семья с шестью детьми
Индекс режима самоизоляции в Санкт-Петербурге 29 апреля 2020 года рухнул до минимума
Глава Следственного комитета взял на контроль гибель многодетной семьи на пожаре в Выборге
Студент из Санкт-Петербурга задержан за развращение 8-летней девочки в социальной сети
Заместитель директора детского дома украла деньги у воспитанника в Санкт-Петербурге
Беглов продлил режим самоизоляции в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года
Опубликовано видео с места пожара в Выборге, где погибла семья из восьми человек
Огромная свалка покрышек выросла в Приморском районе Санкт-Петербурга
Праздничное оформление Петербурга ко Дню Победы перенесли на поздний срок из-за коронавируса
Девушка призналась в убийстве трех человек и поджоге в Санкт-Петербурге
Новые случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области на 29 апреля 2020 года: Еще 53 зараженных
Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
8 человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки
КАД снова встал в огромную пробку перед Софийской улицей
В центре Петербурга двое мужчин украли шесть бутылок шампуня
Еще три человека заболели коронавирусом в Карелии
На Невском проспекте «Форд» снес чугунные ограждения
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: город опять засыпало снегом
СПбГУ отменил госэкзамены для части студентов, испытывающих стресс из-за коронавируса
Петербургские студенты стали призерами международного чемпионата по программированию