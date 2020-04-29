Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года составило 29 человек: скончались еще двое

29 Апр 2020 2020-04-29T13:21:24+03:00

В Петербурге еще двое пациентов умерли от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года

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Еще на два человека увеличился список жертв коронавирусной инфекции в городе на Неве. По данные Оперативного штаба, число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2020 года составило 29 человек.

- Количество смертельных случаев по причине корнавирусной инфекции Петербурге увеличилось до 29 человек, - сообщает Оперштаб.

На данный момент более подробной информации о возрасте скончавшихся и сопутствующих заболеваниях нет. Комитет по здравоохранению предоставит их в течение дня. Однако известно, что заболевшие умерли не в последние дни, так как на установление причин смерти уходит более недели.

Специальная комиссия определяет, что стало причиной гибели пациента, имеющийся коронавирус или сопутствующие заболевания, обострившиеся на его фоне.

Напомним, что за сутки в Санкт-Петербурге COVID-19 был подтвержден у 290 человек, а общее число случаев с начала пандемии составило 3726.

ИСТОЧНИК KP.RU