Стал известен график «Сапсанов» Петербург - Москва на майские праздники

29 Апр 2020 2020-04-29T14:54:54+03:00

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Октябрьская железная дорога опубликовала график движения «Сапсанов» между Москвой и Петербургом на майские праздники. Несмотря на длинные выходные, режим самоизоляции сохраняется, поэтому увеличивать число скоростных поездов практически не стали.

- В связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, продлевается действие временного графика курсирования «Сапсанов» на период майских праздников, - сообщает пресс-служба Октябрьской дороги.

С 1 по 10 мая Москва-Петербург-Москва как и сейчас ежедневно будут курсировать всего по четыре пары поездов. 8 рейсов выделены на утренние и вечерние часы.

Увеличить количество поездов было решено лишь в преддверии долгих праздников (6,7 и 8 мая объявлены нерабочими) и перед началом рабочего периода. Поэтому 30 апреля 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день - 7 пар «Сапсанов».

На праздники график почти не изменится. Фото: ozd.rzd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU