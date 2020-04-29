2020-04-29T15:36:40+03:00
Общество

Тарифы на мусор снизятся с мая 2020 года в Ленинградской области

Плата за твердые коммунальные отходы для жителей уменьшилась на 3,8 процентов
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области снизили тарифы за мусорВ Ленинградской области снизили тарифы за мусорФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области снижены тарифы на на твердые коммунальные отходы за кубометр, в связи с изменением нормативов на плотность. Как рассказали в администрации в среду, 29 апреля 2020 года, изменения коснутся как организации, так и жителей.

- Для юридических лиц тариф снижен на 14 процентов за кубический метр – с 926,26 рублей до 793,23 рублей. Снижение тарифов и нормативов накопления позволят также снизить плату для граждан, - отметили в администрации области.

Так, для многоквартирных домов плата за квадратный метр снизится на 3,8 процентов, и составит 5,39 рублей в месяц вместо 5,60 рублей.

А для частных домов изменится принцип оплаты. Она будет осуществляться не с домовладения, а с количества проживающих или собственников в размере 98,58 рублей с человека. То есть для домов с одним проживающим или без зарегистрированных жителей плата составит 98,58 рублей вместо 331 рублей в месяц, с двух жителей – 197,16 рублей.

Новые тарифы и принцип оплаты для индивидуальных домов будут применяться при расчетах с мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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