Тарифы на мусор снизятся с мая 2020 года в Ленинградской области

29 Апр 2020 2020-04-29T15:36:40+03:00

Плата за твердые коммунальные отходы для жителей уменьшилась на 3,8 процентов

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В Ленинградской области снижены тарифы на на твердые коммунальные отходы за кубометр, в связи с изменением нормативов на плотность. Как рассказали в администрации в среду, 29 апреля 2020 года, изменения коснутся как организации, так и жителей.

- Для юридических лиц тариф снижен на 14 процентов за кубический метр – с 926,26 рублей до 793,23 рублей. Снижение тарифов и нормативов накопления позволят также снизить плату для граждан, - отметили в администрации области.

Так, для многоквартирных домов плата за квадратный метр снизится на 3,8 процентов, и составит 5,39 рублей в месяц вместо 5,60 рублей.

А для частных домов изменится принцип оплаты. Она будет осуществляться не с домовладения, а с количества проживающих или собственников в размере 98,58 рублей с человека. То есть для домов с одним проживающим или без зарегистрированных жителей плата составит 98,58 рублей вместо 331 рублей в месяц, с двух жителей – 197,16 рублей.

Новые тарифы и принцип оплаты для индивидуальных домов будут применяться при расчетах с мая.

ИСТОЧНИК KP.RU