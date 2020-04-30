Мусоровоз устроил массовое ДТП, опрокинув пухто на Киевском шоссе

30 Апр 2020 2020-04-30T01:18:51+03:00

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В ночь с 29 на 30 апреля на Киевском шоссе произошло массовое ДТП. Невольным организатором его стал водитель мусоровоза, у которого на 34-м километре дороги внезапно опрокинулось пухто. В итоге разнообразные отходы оказались на всех полосах трассы. Попутные машины, которые не сумели вовремя среагировать, попали в "капкан".

- В Гатчинском районе Ленобласти на 34-м километре автодороги «Санкт-Петербург - Псков» у машины КамАЗ при неустановленных обстоятельствах опрокинулось пухто с мусором. Впоследствии этого автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновения. Всего произошло около 6 аварий, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Из-за опрокинувшегося пухто КамАЗа, на дороге оказалось многом мусора. Фото: vk.com/spb_today

Среди пострадавших – только один человек. Пока не сообщается, из какой он был машины. Известно, что его госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести. Остальные люди в порядке, не считая неприятного участия в ДТП. По факту происшествия проводится проверка. К слову водители, ставшие свидетелем аварии, рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», что дорога была скользкая из-за гололеда.

ИСТОЧНИК KP.RU