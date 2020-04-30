Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге

30 Апр 2020 2020-04-30T11:42:14+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, которые организовали подпольную нарколабораторию. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий во вторник, 28 апреля 2020 года, правоохранители вышли на изготовителей психотропного вещества «фторамфетамин». Они же его и продавали.

- Организатором и химиком являлась 33-летняя петербурженка, а роль сбытчика выполнял 31-летний гражданин. Оба ранее судимы, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время личного обыска у женщины обнаружено и изъято 1,86 грамма психотропного вещества. Дома же у нее располагалась лаборатория, в которой полиция нашла еще около 100 наркотика и две стеклянные банки с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно, со смесью, содержащей психотропное вещество - фторамфетамин. Там же находились прекурсоры и химическая посуда, используемые для изготовления психотропных веществ, электронные весы, противогазы, респираторы. У ее подельника изъято 0,32 гр. фторамфетамина.

По факту было возбуждено уголовное дело. Оба находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU