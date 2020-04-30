В Санкт-Петербурге больше 250 медиков заразились коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:04:32+03:00

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Больше 250 врачей и медсестер в Петербурге заразились коронавирусом и сами стали пациентами. Об этом на пресс-конференции, организованной ТАСС, заявил глава антикоронавирусной рабочей группы, директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

- Сейчас более 250 работников находятся на лечении. Скоро некому пациентов лечить будет. Вопрос безопасности персонала стоит очень остро, это внутреннее дело самих медучреждений.

Еженедельное тестирование позволит вовремя выявить носителей и предотвратить распространение инфекции внутри подразделения. При этом большая часть заражений произошла поначалу, когда медики не ждали такого коварства от вируса и принимали больных без масок и костюмов, которые им не успели выдать.

Евгений Шляхто считает, что сейчас помочь сможет еженедельное тестирование врачей и медсестер на коронавирус. Также эксперт отметил, что обеспечивать «грязные» и «чистые» зоны в больницах – очень трудная задача, но разделять потоки пациентов как-то надо.

- Главное, чтобы отделения (в больницах – прим.ред.) были максимально отделены друг от друга. Тогда ситуацию удастся стабилизировать, - отметил глава рабочей группы по COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU