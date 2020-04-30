2020-04-30T20:39:44+03:00
Общество

Начальницу участковых полицейских уволили после приказа поголовно составлять протоколы на нарушителей самоизоляции

Елена Устинова поставила участковым Новосибирска минимальный план и поплатилась за это работой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Новосибирске уволили начальницу участковых полицейских за минимальные планы по протоколам на нарушителей самоизоляции. Фото: СОЦСЕТИВ Новосибирске уволили начальницу участковых полицейских за минимальные планы по протоколам на нарушителей самоизоляции. Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске произошла громкая отставка начальницы участковых полицейских, которая приказывала подчиненным поголовно составлять административные протоколы на нарушителей самоизоляции. Майор Елена Устинова составила минимальный план для каждого и озвучила его по WhatsApp. Однако ее голосовые сообщения слил кто-то из коллег, которого не устроили угрозы работать сверхурочно в случае неповиновения.

- Оформляем всех поголовно! Площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество. Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, - цитирует майора kp.ru.

Сейчас эффектную блондинку затравили в соцсетях, из-за чего она закрыла все свои личные страницы в интернете. Правоохранители, юристы и бывшие коллеги отнеслись к произошедшему резонансному событию по-разному. Одни за женщину вступаются, поскольку Новосибирск очень безответственен в плане самоизоляции, другие же свободолюбивые горожане радуются, что она получила по заслугам.

В Новосибирске появилась запись, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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