Власти Петербурга рассказали, как попасть в список системообразующих предприятий

30 Апр 2020 2020-04-30T21:01:18+03:00

В Смольном определили критерии того, каким должно быть то или иное предприятие

Изменить размер текста: A A

В Петербурге огласили критерии системообразующих предприятий. Чтобы попасть в престижный список, нужно подать заявку через личный кабинет на официальном сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства». Однако претенденты должны соответствовать некоторым важным пунктам, которые наглядно показывают, что предприятие оказывает существенное влияние на занятость и социальную стабильность.

- Среднесписочная численность работников организации за 2018 год должна быть не менее 500 человек. Выручка организации за 2018 год должна составлять не менее 1 млрд рублей, - объясняют в Смольном.

Помимо этого предприятие должно соответствовать не менее одному следующим дополнительным критериям:

- организация осуществляет виды деятельности в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД): В «Добыча полезных ископаемых»; С «Обрабатывающие производства»; D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром»; Е «Водоснабжение, водоотведение, ликвидация загрязнений, организация сбора и утилизации отходов»; F «Строительство»; Н «Транспортировка и хранение»;

- организация входит в состав предприятий оборонно-промышленного комплекса;

- организация осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически важного программного обеспечения.

Добавим, что в федеральном списке системообразующих предприятий сейчас уже есть 89 компаний из Петербурга. А в региональной список на сегодняшний день включены 164 организации.

ИСТОЧНИК KP.RU