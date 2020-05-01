Большинство россиян считают, что коронавирус создали в лабораториях

1 Май 2020 2020-05-01T02:19:04+03:00

Служба знакомств Mamba провела опрос среди россиян о том, как они занимают себя на время режима самоизоляции и что думают насчет коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Российская служба знакомств Mamba провела среди своих пользователей анонимный опрос на предмет того, как они переживают режим самоизоляции и что думают насчет коронавируса. Всего в опросах приняли участи почти 6,8 тысячи человек из городов-милионников. Причем респондентов поделили на четыре возрастных группы, чтобы наглядно увидеть разницу в занятиях и мышлении.

Некоторые представители молодежи от 18 до 23 лет, как оказалось, пренебрегают перчатками и масками (15%). Зато юноши и девушки явно не верят в то, что коронавирус изобрели искусственно в лабораториях (больше 62%). Молодые люди, в основном, тратят свободное время на видеоигры, просмотры любимых сериалов, общение в мессенджерах и учебу. А вот виртуальные знакомства преимущественно заводят для флирта и переписки, а не ради серьезных отношений.

Россияне от 25 до 37 лет в конспирологические теории по коронавирусу верят куда больше – почти 75% опрошенных людей считают, что вирус нарочно «придумали». Многие из этой категории надеются, что пандемия в стране угаснет уже в конце мая и склонны поддерживать ограничительные меры правительства. Свой досуг миллениалы занимают просмотром кино и сериалов (52%) и куда реже спортом (15%). Знакомства же взрослые россияне заводят, прежде всего, для отношений и даже брака (52%).

Мужчины и женщины, кому от 38 до 55 лет, практически четко соблюдают самоизоляцию, выступают за жесткие запретные меры со стороны властей, но при этом верят в искусственное происхождение COVID-19 (почти 70%). Многие их этого поколения - пессимисты. Например, 15% из числа опрошенных уверены, что пандемия сойдет на нет только к новогодним праздникам. Дома на самоизоляции россияне из данной категории редко занимаются спортом и больше проводят время у экранов телевизоров и компьютеров. Зато 29% честно признались, что ищут в «Мамбе» собеседника для флирта, а не будущую половинку.

И, наконец, среди россиян, которые старше 55 лет, лишь считанные единицы нарушают самоизоляцию, но при этом около 70% склонны верить в коронавирусные теории заговора. Почти половина из «старичков», участвовавших в опросе, смотрят на карантинном досуге сериалы, а 20% общается в мессенджерах. Большинство из граждан 55+ очень хотят, чтобы пандемия закончилась к концу июня и отмечают, что ищут пару для серьезных отношений, а не для флирта почем зря.

ИСТОЧНИК KP.RU