Тела умерших от коронавируса будут хранить в мобильных рефрижераторах
Власти Петербурга подготовили холодильные машины на случай, если в моргах не хватит мест для тел погибших от коронавируса. Комитет по здравоохранению и Комитет по торговле совместно решили разместить рефрижераторы на колесах на территории восьми клиник Петербурга, большинство из которых заняты лечением зараженных коронавирусом. У каждой клиники поставят по одной машине.
– Они могут использоваться для временного хранения умерших до захоронения либо кремации, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению. – Но на сегодня в Петербурге имеются свободные места в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций. Поэтому большинство таких установок пока не используется.
Холодильники для жертв коронавируса могут оказаться востребованными потому, что сам факт обнаружения инфекции у погибшего увеличивает сроки его захоронения.
– При этом мы очень надеемся на то, что в большинстве стационаров рефрижераторы востребованы не будут, – отмечают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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