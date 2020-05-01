Тела умерших от коронавируса будут хранить в мобильных рефрижераторах

1 Май 2020 2020-05-01T12:00:53+03:00

Восемь холодильников на колесах пустят в ход, если не хватит мест в моргах

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурга подготовили холодильные машины на случай, если в моргах не хватит мест для тел погибших от коронавируса. Комитет по здравоохранению и Комитет по торговле совместно решили разместить рефрижераторы на колесах на территории восьми клиник Петербурга, большинство из которых заняты лечением зараженных коронавирусом. У каждой клиники поставят по одной машине.

– Они могут использоваться для временного хранения умерших до захоронения либо кремации, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению. – Но на сегодня в Петербурге имеются свободные места в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций. Поэтому большинство таких установок пока не используется.

Холодильники для жертв коронавируса могут оказаться востребованными потому, что сам факт обнаружения инфекции у погибшего увеличивает сроки его захоронения.

– При этом мы очень надеемся на то, что в большинстве стационаров рефрижераторы востребованы не будут, – отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU