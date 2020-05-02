2020-05-02T10:25:09+03:00
Общество

Число находящихся на карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составляет 3282 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом и находящихся на карантине в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года
Степан СТЕПАНОВ
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74 человека в Санкт-Петербурге находятся в обсерваторе.74 человека в Санкт-Петербурге находятся в обсерваторе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За последние сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус обследованы 7737 человек. При этом по данным на 1 мая 2020 года, которые озвучили в пресс-службе администрации губернатора, на сегодняшний день число находящихся на карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге составляет 3282 человека.

Как пояснили в ведомстве, из них 74 - в обсерваторе, 428 человека - на самоизоляции, 2780 - контактные.

Звонки на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, продолжают поступать в ежедневном режиме. За последние сутки таких звонков было 1147.

- В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 716 обращений, - пояснили в пресс-службе администрации. - О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 30 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 66 обращений, в полицию - 227. Остальные звонки были справочного характера.

Напомним, в Санкт-Петербурге до 12 мая 2020 года введен режим самоизоляции. Закрыты торговые центры, рестораны, парки. В Ленобласти действует запрет на посещение лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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