В парках Санкт-Петербурга прошли рейды, предупреждения о нарушении самоизоляции получили сотни человек
В Санкт-Петербурге 2 мая 2020 года в парках города прошли рейды, в рамках которых ловили нарушителей режима самоизоляции. Их оказалось немало. Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности сделали несколько сотен предупреждений отдыхающим в Удельном парке и Московском парке Победы. Штрафы выписаны 11 людям.
- В числе тех, кому выписаны постановления - сознательно пренебрегшие правилами безопасности, - уточнили в пресс-службе администрации правительства Петербурга.
Напомним, нарушение запрета на посещение парков в Санкт-Петербурге грозит штрафом в 4-5 тыс.рублей. Как сообщили в правительстве, в течение майских праздников такие рейды будут регулярными.
- Выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения, - добавили в ведомстве. - Рейды также проводятся в лесах и в лесопарковых зонах, посещение которых также запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU