2020-05-02T18:52:39+03:00
Общество

В парках Санкт-Петербурга прошли рейды, предупреждения о нарушении самоизоляции получили сотни человек

Протоколы выписаны 11 горожанам, их ждут штрафы до 5 тысяч рублей
Степан СТЕПАНОВ
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Несколько сотен человек получили предупреждения о нарушении режима самоизоляции в Санкт-Петербурге.Несколько сотен человек получили предупреждения о нарушении режима самоизоляции в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге 2 мая 2020 года в парках города прошли рейды, в рамках которых ловили нарушителей режима самоизоляции. Их оказалось немало. Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности сделали несколько сотен предупреждений отдыхающим в Удельном парке и Московском парке Победы. Штрафы выписаны 11 людям.

- В числе тех, кому выписаны постановления - сознательно пренебрегшие правилами безопасности, - уточнили в пресс-службе администрации правительства Петербурга.

Напомним, нарушение запрета на посещение парков в Санкт-Петербурге грозит штрафом в 4-5 тыс.рублей. Как сообщили в правительстве, в течение майских праздников такие рейды будут регулярными.

- Выбор мест для патрулирования производится по результатам мониторинга территории города с помощью системы видеонаблюдения, - добавили в ведомстве. - Рейды также проводятся в лесах и в лесопарковых зонах, посещение которых также запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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